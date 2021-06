Motorrijder ernstig gewond door ongeluk op A12

‘Rondweg Ambachts­weg geen oplossing voor verkeer door kern van Wateringen’

19 juni Het Westlandse gemeentebestuur ziet geen heil in een rondweg om de Ambachtsweg als er 700 nieuwe woningen in Wateringen-noord worden gebouwd. Een rondweg is een vurige wens van de fractie van CDA Westland, maar volgens het college is het geen oplossing voor het beperken van het doorgaand verkeer door de kern van Wateringen. ,,Het biedt juist een alternatieve route.”