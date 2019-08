Motorrijder ernstig gewond na aanrijding Vreeswijkstraat

De motorrijder is achterop de auto die voor hem reed geknald en werd daardoor gelanceerd. Het slachtoffer lag meters van zijn motor na de aanrijding. De motorrijder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het Mobiel Medisch Team (MMT) was gealarmeerd, maar werd niet veel later gecanceld.



Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. De Vreeswijkstraat is tijdelijk in beide richtingen afgesloten voor verkeer.



