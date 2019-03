Motorrijder gewond na ongeval op Zoetermeerse Rijweg in Den Haag

Even vragen aan 'Waterbe­heer is niet alleen voor mannen'

8 maart Vrouwen verenig u voor het water! Dat is de oproep van ingenieur Annemiek Jenniskens, nummer twee op de lijst van Water Natuurlijk voor de waterschapsverkiezingen van Delfland. Ze hoopt dat uiteindelijk meer vrouwen in de waterschapsbesturen komen. Van de 641 leden van de waterschappen is nu slechts zeventien procent vrouw.