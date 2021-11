Motorrijder knalt frontaal op auto bij Troelstrakade en raakt zwaargewond, weg gedeeltelijk afgesloten

Dader Schiedam­mer Parkmoord gelinkt aan verdwij­ning Jaïr Soares in Monster

De dader van de beruchte Schiedammer Parkmoord in 2000 heeft mogelijk iets te maken met de mysterieuze verdwijning van het 7-jarige jongetje Jaïr Soares in 1995 in Monster. Het gaat om de inmiddels 42-jarige Wik H. , die in 2005 werd veroordeeld tot 18 jaar en tbs voor het misbruiken en doden van de 10-jarige Nienke Kleiss en het misbruiken en neersteken van haar 11-jarige vriendje Maikel in het Schiedamse Beatrixpark. Wik H. is woensdag in zijn tbs-kliniek gehoord door de politie.

23 november