Motorrijder knalt hard tegen auto, maar vertrekt zonder nette afhandeling en laat tweewieler achter

De motorrijder was hard tegen een auto geknald. Beide voertuigen liepen daarbij schade op. De bestuurder besloot echter niet om op de schadeafhandeling te wachten en vertrok te voet. Zijn eigen motor liet hij achter.



De politie heeft na het ongeval korte tijd de weg in beide richtingen afgesloten. Het verkeer, waaronder bus 22 van HTM, moest hierdoor omrijden.



Van de motorrijder ontbreekt ieder spoor. Of hij gewond is geraakt bij het ongeval, is niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak. Een berger heeft de motor meegenomen.