Motorrijder raakt gewond na val op Waldorpstraat

Verdachte aanslag coffeeshop opnieuw aangehou­den

18:13 Een van de verdachten die was aangehouden voor een aanslag op een coffeeshop in Delft zit weer vast. De 23-jarige Delftenaar Dean P. was vrijgelaten uit voorarrest om bij de bevalling van zijn vriendin te zijn en samen met haar voor de baby te kunnen zorgen. Vanmorgen heeft een arrestatieteam hem opnieuw in de boeien geslagen.