Motorrijder scheurt met 150 kilometer per uur door Scheveningen

Een motorrijder die vandaag met 150 kilometer per uur door een woonwijk in Scheveningen scheurde, heeft zijn rijbewijs meteen in mogen leveren. De politie controleerde vandaag op drie plekken in Scheveningen, nadat er meldingen waren binnengekomen over hardrijders.

De persoon die met 150 kilometer per uur reed, deed dat op een weg waar 50 kilometer per uur is toegestaan. DE officier van justitie gaat kijken hoe lang de man zijn rijbewijs kwijt is en de hoogte van de boete bepalen. Daarnaast moet de man via het CBR een cursus volgen.

,,Er kwamen via verschillenverzoeken binnen om snelheidscontroles uit te voeren‘’, aldus de politie. Zij controleerden vandaag op de Westduinweg, Stadhouderslaan/Statenlaan en Professor B.M. Teldersweh. Negen bestuurders hebben een proces-verbaal (bekeuring) gekregen.

Op de Facebookpagina van de politie zijn veel reacties van omwonenden te lezen. Iemand reageert: ‘Maar 9? Ik dank dat er 's avonds 9 per kwartier te hard rijden. Dan is het rustig en kunnen ze racen.‘ Marieke van Doorn, raadslid van de Haagse D66, reageert op Twitter: ,,Met 150 kilometer per uur door een woonwijk? Levensgevaarlijk. Blij dat politie Scheveningen controleert. #koekwaus’’