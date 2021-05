Motorrijder valt en schuift meters over wegdek van de Singel in Den Haag

De motorrijder kwam rond 19.40 uur hard ten val. ,,Na de val schoof hij enkele tientallen meters door”, meldt calamiteitensite District8. Na controle door ambulancepersoneel is de gewonde motorrijder op een vacuümmatras gelegd. Vervolgens is hij per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling.



De Singel werd vanwege het ongeval tijdelijk in beide richtingen afgesloten. Hoe het eenzijdige ongeval heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk.