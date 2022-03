Motorrijder zwaargewond bij aanrijding op Stevinstraat

column Wat je nog kunt doen? Blijven lachen

Overmorgen gaan de sirenes, op de eerste maandag van de maand. Of u daar niet van wil schrikken, waarschuwt de overheid. Begrijpelijk. We horen in ieder tv-journaal de sirenes in Oekraïense steden. Een schrikreactie ligt voor de hand.

