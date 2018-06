Motorrijder zwaargewond bij botsing met bestelbus in Rijswijk

Video Schevenin­ger redt histori­sche kaart Den Haag van de ondergang

10:19 Ben Hoefnagels wist niet wat hij zag toen hij onlangs de deuren van de garage opende waarin hij zijn rode cabriolet voor de winter had gestald. In februari bleek namelijk een leiding in de garage gesprongen te zijn, waardoor schimmel maandenlang vrij spel had op zijn bezittingen. Ook twee historische kaarten uit 1580 moesten het ontgelden.