Motorrijder zwaargewond bij ongeval op Neherkade

Haagse oplichter Mitchell B. neemt alvast plastic logeertas­je mee naar de rechter, krijgt 10 maanden cel

16:04 De Haagse oplichtingsverdachte Mitchell B. (28) verscheen vandaag met een plastic tas vol met kleding in de rechtszaal. Hij hield er voor de uitspraak al rekening mee dat hij vanavond in de cel zou slapen. De rechtbank veroordeelde B. tot tien maanden cel voor een serie nieuwe oplichtingen via Marktplaats en een andere website.