Mozaïek van 28.000 bloemen in het Zuiderpark in bloei

19 april Er kruipen mannen door het struikgewas, op deze zondagmiddag in het Haagse Bos. In vroeger tijden was dat schering en inslag, maar sinds Beatrix haar kwartier maakte in Huis ten Bosch is de vluchtige herenliefde verplaatst naar andere bosschages in de stad.