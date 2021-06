Mr. Candlelight Jan van Veen (76) doet nog steeds wat hij altijd deed: ‘Maar de echte scoringsdrift is weg’

Hart. Liefde. Pijn. Dat zijn blijkens universitair onderzoek (ja, echt waar) de meest gebruikte woorden in de gedichtjes die luisteraars opstuurden om door Jan van Veen te worden voorgedragen. In de zeg maar serieuze dichtwereld hoor je zulke grote woorden zo min mogelijk te benoemen en liever te laten voelen, maar voor intussen miljoenen Nederlanders vormde die notie nooit een beletsel om wekelijks af te stemmen op Candlelight. Ongeacht of dat programma de afgelopen decennia werd uitgezonden via Veronica, via Radio Noordzee, via Radio 3 of, zoals tegenwoordig, op het internet.