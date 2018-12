Mr. Frank Visser over ov-rel Rijswijk: ‘De HTM jokt wel een beetje’

VIDEOHet is doodstil in de gemeenschappelijke ruimte van een flat in Rijswijk als Mr. Frank Visser met zijn advies komt. De televisierechter - in Rijswijk voor zijn SBS6-programma Mr. Frank Visser rijdt visite - is een van de laatste strohalmen van bewoners van de Muziekbuurt die zich gedupeerd voelen door het schrappen van de haltes van bus 23.

Ze willen dat de bus weer in hun buurt gaat stoppen. Maar demonstraties, 4000 handtekeningen en steun van de wethouder mobiliteit hebben niets uitgehaald. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), die de HTM de vervoersconcessie heeft gegeven voor de ingekorte lijn, draait dat besluit niet terug.



Door Mr. Frank Visser in stelling te brengen, zien de Muziekbuurtbewoners zich gesterkt in hun strijd. ,,Mr. Visser ziet een heel kleine kans van slagen als we een kort geding aanspannen tegen de gemeente, omdat die niet voldoende heeft gedaan door voor een alternatief te zorgen”, zegt Wil Visser (‘Geen familie van Frank’) namens de bewoners. ,,Maar wij gaan liever in overleg met de gemeente dan dat we er een rechtszaak van maken.’’



Bewoner Visser en zijn mede-gedupeerden zetten in op twee punten. ,,We willen dat een motie om jaarlijks 57.000 euro bij te leggen voor onze haltes opnieuw in stemming wordt gebracht. Die is eerder met 14 stemmen voor en 17 stemmen tegen verworpen. Maar er hoeft maar één partij anders te stemmen en dan halen we dat wel binnen.’’



Volledig scherm Meester Frank Visser buigt zich over het plotsklaps opheffen van bus 23 © Fred Leeflang

Overleg

Daarnaast willen ze dat de gemeente opnieuw in overleg gaat met de HTM om de bus te behouden. Die hoeft dan minder vaak te rijden dan tot afgelopen zondag het geval was. ,,Het is al mooi als de bus één keer in het uur komt in plaats van de vier keer per uur die we hadden”, zegt bewoner Visser.



Mr. Frank Visser noemt de hele gang van zaken - de HTM die met het idee komt om haltes te schrappen en zo drie minuten tijdwinst te boeken op de lijn, een wethouder die daartegen protesteert en de MRDH die toch de concessie verleent zonder dat daarvan notulen worden gemaakt - ‘een wrang voorbeeld van de kloof tussen bestuur en bewoners’. ,,De democratische controle is vrijwel nihil en u heeft het maar te slikken’’, klonk het voorafgaand aan zijn advies.

Jokt