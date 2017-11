Mrs. Rosehip leert je zelf een tas te maken

Verlanglijstje voor een nieuwe job gaat ‘viral’

16:48 Het was eigenlijk gewoon een ludieke actie, de foto die Joop van Asten op zijn Facebookpagina zette met een verlanglijstje in zijn schoen. Enige item op dat lijstje is een nieuwe baan in de transportsector. De oproep werd echter massaal gedeeld en de ene na de andere reactie stroomt binnen. ,,Daar sta ik echt van te kijken.”