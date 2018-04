Muambi vraagt aandacht voor Afrikaanse gemeenschap: 'We zijn deel van oplossing'

,,Wij weten wat er speelt. Als we het bijvoorbeeld hebben over de radicalisering van onze jongeren - zeker die met een moslimachtergrond - hebben we in ons netwerk mensen die heel goed de vinger aan de pols hebben. Zij weten wat er gebeurt binnen die gemeenschap. Als het gaat om drugs en misbruik van kwetsbare alleenstaande vrouwen ben ik daar expert in. Ik heb formele bronnen, waardoor ik van binnenuit weet hoe dat proces verloopt. Die vrouwen worden ingehuurd om ecstasypillen bijvoorbeeld naar Marokko te vervoeren. Ze zitten in zo'n zwakke positie dat ze alleen maar ja kunnen knikken. Dat is geen gezonde zaak. Het uit huis plaatsen van kinderen zorgt voor veel problemen. Het is hier misschien een normale zaak, maar het is een nieuw fenomeen voor mensen die uit Afrika hier komen wonen. Als een kind uit huis wordt geplaatst en dan terugkomt, heeft het soms meer problemen dan voordat het uit huis werd gehaald. Ook daar willen wij een rol in spelen.''