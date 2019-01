Muggen zijn bewijs dat God niet bestaat en zo wel, een ongelooflijke eikel is

Er zijn weinig schepsels op deze aardkloot die compleet zinloos zijn, maar de mug komt aardig in de buurt. Muggen zijn het levende bewijs dat god niet bestaat en zo wel, een ongelooflijke eikel is. Den Haag heeft deze winter te maken met een muggenplaag. Oorzaak: de klimaatverandering. De wetenschap vraagt om uw hulp. Wilt u het melden als u veel last heeft van muggen in januari? Met name de molestusmug heeft hun warme aandacht. Deze mug kent geen winterslaap en steekt bij gebrek aan kou gewoon door. Hij broedt ondergronds in kleine ruimtes; een goede reden om uw zaakje eens wat vaker te wassen. Nu weet ik ook wel dat wij voor 99 procent uit hetzelfde protoplasma bestaan als die stekende ettertjes, maar dat geeft ze nog geen recht om ons te bijten. Uitroeien zeg ik, met staart en snuit.



Maar nee, de onderzoekers willen dat u ze observeert. Er dreigt namelijk een tussensoort te ontstaan, de zogeheten hybride mug, Die draagt het westnijlvirus met zich mee. Moeten wij weer hebben. Waarom niet het oostnijlvirus, dat is compleet onschuldig. Ik heb er althans nog nooit van gehoord.



Het westnijlvirus is inmiddels al opgedoken bij onze oosterburen. Om precies te zijn bij twee uilen in de dierentuin van Berlijn. Da’s slechts vijfentwintig uur vliegen - voor een mug dan. De kans dat-ie onderweg uitgeput raakt is groot, maar ik maak mij toch zorgen. Schrale troost: behalve Den Haag hebben ook Overijssel, Gelderland en Amsterdam last van de muggen.



Geen geintje: in Italië zijn al meer dan honderdtachtig mensen gestorven aan het westnijlvirus. Waande je je vroeger veilig in de winter, nu is dat voorbij. Ik hoor u denken: wat maakt die man zich druk. Maak van een mug geen olifant. Kon dat maar. Die zijn in ieder geval een stuk makkelijker te raken.



