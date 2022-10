Multimiljonair Wim Zegwaard overleden

Zijn kapitaal vergrootte Zegwaard nog verder door te beleggen in vastgoed en paarden. Jarenlang stond hij in de Quote500 met een geschat vermogen van 115 miljoen euro. Zegwaard was iemand die zich niet gauw bang liet maken. Toen hij in 2012 werd overvallen in zijn huis, en de overvallers ervandoor gingen met een miljoenenbuit, opende Zegwaard de jacht op hen. Hij loofde een beloning uit van 100.000 euro. Het leverde hem ernstige bedreigingen op, die hij ogenblikkelijk beantwoordde met verhoging van het tipgeld naar drie ton en later nog verder verhoogde naar een miljoen euro. Uiteindelijk kwamen zijn belagers vast te zitten en werden ze tot jarenlange celstraffen veroordeeld.