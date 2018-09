Munie vertrouwt op goed einde met fiscus: 'We gaan gewoon in november open'

Het geld wordt gewoon betaald, zegt Munie vandaag tegen deze krant. En de nieuwe zaak aan het Noordeinde gaat wat Munie betreft in november gewoon feestelijk open. ,,Ik heb vertrouwen in mijn product en in mijn werk,'' zegt hij. ,,Ik wil gewoon mijn zaken op orde hebben.''



De Hagenaar heeft sinds 2016 geen loonheffingen, omzetbelasting en inkomstenbelasting premie volksverzekeringen afgedragen. Daarom heeft de Belastingdienst gisteren beslag gelegd op zijn pand aan het Noordeinde.



Volgens Munie is de achterstand bij de fiscus ontstaan omdat zijn zaak enige tijd niet op volle toeren kon draaien. Alle aandacht ging naar de aankoop van het pand aan het Noordeinde, dat via het Rijksvastgoedbedrijf in handen kwam van de gemeente die het doorverkocht aan Munie. Politiek werden vraagtekens geplaatst bij die transactie en de taxatie, terwijl Munie aanvankelijk ook moeite had de financiering rond te krijgen.



Twee weken geleden was het dan eindelijk gelukt, met behulp van een Haagse ondernemer die investeert in Munie.