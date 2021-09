Musea mogen weer voluit, maar noodsteun blijft nodig om het hoofd boven water te houden

Di-rect en Romana Vrede proberen Hagenaars weer naar theater en concert­zaal te krijgen

2 september Actrice Romana Vrede, nachtburgemeester Pat Smith en de band Di-rect vormen de gezichten van een campagne die Hagenaars weer naar het theater, museum of de concertzaal moeten krijgen. Ze staan op banners met de tekst ‘Den Haag staat aan’. De campagne is opgezet door de gemeente in samenwerking met The Hague & Partners, het toeristisch marketingbureau van de stad.