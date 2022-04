Museon en Omniversum gaan samen verder onder de naam One Planet

Christen­Unie en PvdA Rijswijk willen spoeddebat asielzoe­kers­cen­trum: ‘Behoud van azc is meest logisch in deze tijd’

De ChristenUnie en PvdA in Rijswijk willen een spoeddebat over het asielzoekerscentrum in de gemeente. Het azc zou eind mei de deuren sluiten. Dit is volgens de twee partijen in de huidige situatie onverdedigbaar, dus moet de nieuwe gemeenteraad snel een nieuw besluit nemen. Wachten tot de eerstvolgende besluitvormende raadsvergadering op 10 mei kan niet, vinden ze.

30 maart