Museum Panorama Mesdag heet 80.000ste bezoeker welkom, maar heeft ook zorgen over toekomst

Omdat structurele subsidies ontbreken maakt directeur Minke Schat zich wel zorgen over de toekomst. ‘Als privaat museum zonder winstoogmerk en structurele subsidies is ondernemen voor ons vanzelfsprekend’, vertelt zij. ‘Voor de crises runden we het museum op eigen kracht. Echter de opeenvolging van crises - van corona, inflatie en een verdriedubbeling van energiekosten - in combinatie met achterblijvende bezoekcijfers, dwingt ons tot een hulpvraag naar structurele steun. Wij blijven pragmatisch opereren en kijken binnen de mogelijkheden wat we kunnen doen, maar niet zonder ambitie’.