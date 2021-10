Museum Voorlinden bestaat vijf jaar en viert dat met topstukken van Picasso en Giacometti

Het was vorige maand precies vijf jaar geleden dat het museum voor hedendaagse en moderne kunst zijn deuren opende in Wassenaar. Centraal staat de privécollectie van eigenaar en oud-industrieel Joop van Caldenborgh. Hij geldt als een van de belangrijkste kunstverzamelaars van Nederland. Normaal organiseert het museum eigen tentoonstellingen rond een of meerdere werken uit die collectie, ditmaal is gekozen voor een expositie die eerder in Parijs (2016) en Qatar (2017) te zien was.