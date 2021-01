Museum Voorlinden stelt zijn meest ambitieuze tentoonstelling nog een jaartje uit

Antony Gormley (1950) is een Britse beeldhouwer wiens werken over heel de wereld zijn te bewonderen. Hij is bekend van grootschalige objecten in de openbare ruimte waarbij hij de maten van zijn eigen lichaam als uitgangspunt neemt. Met zijn beelden wil hij bewustzijn creëren van de plek die de mens inneemt in zijn of haar omgeving: in de tijd, ruimte en in het leven.