Museumbezoeker wacht buitenkansje: in je eentje genieten van topstukken zoals het Meisje met de parel

Zomaar een museum inlopen is er straks niet meer bij. Of je nu naar de expositie 75 jaar Humanitas in Museum De Voorde in Zoetermeer wil, de kogelgaten van de moord op Willem van Oranje in Museum Prinsenhof Delft gaat bekijken of de gemiste kans inhaalt van de beroemde Britse paardenschilderijen in het Mauritshuis, in alle gevallen moet de bezoeker vooraf een kaartje reserveren. Voor de kleine musea betekent dat vooral onnodige administratieve rompslomp. In grote musea is de bezoeker echter spekkoper. Het nieuwe systeem biedt namelijk de gelegenheid in je eentje naar topstukken te kijken zonder je door drommen toeristen of schoolklassen te hoeven wurmen.