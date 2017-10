Museumnacht tot in de kleinste uurtjes

De echte activiteiten beginnen rond 20.00 uur op zaterdagavond in vrijwel alle belangrijke Haagse musea. De officiële opening is in de Statenpassage van de Tweede Kamer. Om 19.00 uur kan daar worden aangesloten voor een rondleiding door het kamergebouw. Vanaf 19.30 uur is er een muzikale, poëtische jamsessie gebaseerd op het thema van de Museumnach: Freak like me.