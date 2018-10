Musical The Lion King stopt er volgend jaar mee

'Badhuis­straat raakt meer en meer de sfeer kwijt'

17 oktober 'Hoezeer wij ook ons best doen voor onze straat, zolang het uiterlijk van de toegang en de straat zelf niet geüpgraded wordt, verdwijnen bedrijven in de straat in de wirwar van fietsen, slecht wegdek en hardrijden verkeer.' Het is de conclusie van de brief die ondernemers aan de Haagse gemeenteraad schrijven.