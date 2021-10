Muurschildering van Van Kooten en De Bie is beklad: ‘Buurt is er goed ziek van en ik ook!’

Sluijs werd ingeseind door buurtbewoners. Donderdagavond is hij meteen gaan kijken en schrok van wat hij aantrof. Grijze lijnen zitten op alle schilderingen. Hij heeft geen idee waarom onbekende vandalen zijn kunstwerk hebben vernield. ,,Misschien jaloerse artiesten, of gewoon om rotzooi te trappen.”

Do ist der Bahnhof: Van Kooten en De Bie krijgen eindelijk eerbetoon in hun stad

Nog geen anderhalve maand geleden kregen Kees van Kooten en Wim de Bie dit Haagse eerbetoon. De buurt mocht meebeslissen over het kunstwerk op het elektriciteitshuisje. Daar kwam ‘iets met Koot en Bie’ uit. The Hague Street Art koos Sluijs uit voor het ontwerp. Hij schilderde allerlei knipogen naar zijn jeugdhelden, onder meer een affiche van de Tegenpartij en ‘Goed kauwen, dat je eten gelijkmatig in je bloed komt’. ,,Dit is wel een kroontje op mijn werk”, zei hij trots toen het af was.