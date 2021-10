Muurschildering van Van Kooten en De Bie weer schoongespoten: ‘Coating heeft het huisje beschermd’

ADO verliest bij Helmond Sport kostbare punten, maar wint hoop in strijd tegen faillisse­ment

15 oktober In een saai duel met Helmond Sport is er een einde gekomen aan de zegereeks van ADO Den Haag: 0-0. In Brabant verloor de Haagse ploeg de aansluiting met de top-2 op een dag dat de supporters weer extra hoop kregen op een goede afloop in de strijd tegen faillissement.