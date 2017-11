Muzee is al 65 jaar bij de tijd

Chauffeurs HTM boos over uitstel cashloos betalen in tram en bus

20:28 Tot woede van chauffeurs van de HTM mogen reizigers nog tot medio 2018 kaartjes in de bus en tram kopen met geld. Omdat het personeel zich onveilig voelt met geld op zak, was afgesproken dat het cash betalen per 1 januari zou worden afgeschaft.