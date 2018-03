Muziek Haagse band The Motions verzameld in één box

The Motions behoorden in de jaren 60 tot de bekendste bands van de Haagse beatscene. De groep scoorde in 1965 een grote hit met het protestlied Wasted Words. Ook Why Don't You Take It uit 1966 haalde de top 5 van de hitlijst. Zanger Rudy (Bennett) van de Berg, gitarist Robbie van Leeuwen - die later Shocking Blue oprichtte - en bassist Henks Smitskamp zijn nog altijd zeer goed met elkaar bevriend. Vooral Rudy van de Berg is nog altijd behoorlijk muzikaal actief. Hij deed mee met het theaterprogramma Pioniers van de Nederpop van Johan Derksen dat afgelopen anderhalf jaar overal volle zalen trok.