Muziek tijdens protestactie Viruswaarheid niet toegestaan: ‘Voorkomen dat het té gezellig wordt’

Explosie bestelbus vermoede­lijk door lekkende gasfles: ‘Blij als we onze buurman weer kunnen omhelzen’

7:23 Bewoners van de Hoogaarsstraat in Scheveningen zijn een dag na de ontploffing van een bestelbus in hun straat de schok nog aan het verwerken. Veel ramen zijn gebarsten en steeds dieper dringt door dat het incident nog rampzaliger had kunnen aflopen. ,,Het is een wonder dat er geen kinderen buiten aan het spelen waren.”