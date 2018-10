Muziekcafé Foots stopt: ‘Maar één keer kans om kind op te voeden’

Het moment waarop er iets knapte, weet ze nog precies. ‘Mamma’, had haar dochter gevraagd, ‘eten we vanavond weer eens met z’n drieën thuis?’ Soesila: ,,Vanaf die dag was in één klap de lol er vanaf om hier nog te werken. Als ik zo doorga, dan heb ik straks haar hele jeugd gemist. Gaat het dan ergens onderweg mis met haar, dan vergeef ik het mezelf nooit. Wat als ik… Dat wil je niet. Je krijgt maar één keer de kans om je kind op te voeden.’’



Dat ze er nu plotseling een vliegende haast mee heeft om een nieuwe pachter of eigenaar voor haar zaak te vinden, kan ze eenvoudig verklaren. In het afgelopen jaar, door het ‘gedoe’ met de bovenburen, was Foots domweg onverkoopbaar. Eerst moest dus die storm gaan liggen. ,,Pas toen dat allemaal goed was afgelopen, durfde ik weer vooruit te kijken. En zag ik een toekomst die wat mij betreft onmogelijk nog langer hier in de Reinkenstraat kan liggen, maar thuis.’’