Muziekevenement A Walk in the Park in Voorburg stopt ermee

Het gratis festival voor jong en oud met muziek, eten, theater, sport en cultuur was juist opgezet omdat er de afgelopen jaren al zoveel is verdwenen in Leidschendam-Voorburg. ,,Vlietpop was al weg, de Vlietdagen hebben het financieel een tijdje lastig gehad en de Koepelconcerten zijn verdwenen”, zei Fisser een paar dagen geleden in deze krant.



Fisser en zijn companen hebben gisteravond de knoop doorgehakt: dit festival met optredens van onder anderen Trijntje Oosterhuis en Anita Meijer zal het laatste zijn. ,,Ik ben er verantwoordelijk voor en het is gewoon niet meer te doen. We hebben minder subsidie, maar de eisen die aan de veiligheid worden gesteld zijn zo kostbaar dat het niet meer te betalen is. Bovendien is ook de vergunningenprocedure duurder geworden.”