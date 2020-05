Muziekfestivals op de Grote Markt dreigen hun subsidie kwijt te raken

Programmeur Marco Bijsterbosch is teleurgesteld. ,,Onze activiteiten vormen een belangrijke rol voor de Haagse popscene”, zegt hij. ,,Bij het indienen van de plannen voor de komende vier jaar is gevraagd naar thema’s als talentontwikkeling. Al onze evenementen maar ook festivals die wij ondersteunen zoals The Life I Live, het Summerfestival voor wereldmuziek en I Love HipHop bieden beginnende muzikanten de unieke gelegenheid om podiumervaring op te doen. Omdat we breed programmeren en de toegang gratis is, bereiken we een divers publiek.”

Afhankelijk

Een van de bezwaren van de adviescommissie is dat de programmeurs van het Popdistrict mede afhankelijk zijn van samenwerkende horecapartners. Daardoor is er onvoldoende vertrouwen in de artistieke onafhankelijkheid van de organisatie.