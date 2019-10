Muziekleraar hoort drie jaar cel eisen voor misbruik 13-jarige

,,Wat een ongekende brutaliteit om naar de woning van een 13-jarige te gaan, en hem daar te misbruiken”, brieste de officier van justitie dinsdag tijdens de zitting bij de Haagse rechtbank. Ze vermoedt dat de man nog meer slachtoffers heeft gemaakt. ,,Het onderzoek is nog in volle gang.” Er zijn echter geen aanwijzingen dat hij leerlingen op een middelbare school in Leiden, waar hij lesgaf, heeft misbruikt.

In april dit jaar biechtte hij tegen twee collega’s van school op dat hij kinderporno keek. Twee dagen later stond de politie bij hem op de stoep, en nam een computer in beslag. Daarop stond ook een filmpje van zeven minuten, waarop te zien was dat hij de jongen misbruikte.

Quote Het was hartstikke fout Verdachte

De verdachte sprak met de jongen ook in Den Haag af, en in zijn auto. Op de drie afspraakjes nam hij condooms en seksspeeltjes mee. De Hagenaar heeft het misbruik bekend, maar wilde dinsdag bij de rechtbank niet in details treden. ,,Ik wist meteen dat het fout was”, zei hij wel. ,,Het was hartstikke fout.”

Stress

De moeder van het slachtoffer vertelde dat de jongen kampt met overgewicht als gevolg van alle stress die het misbruik heeft veroorzaakt. ,,Hij was een ondernemende geest, die hield van gezelligheid”, zei ze over haar zoon. “Nu is hij voor de rest van zijn leven beschadigd. Hij zit thuis op de bank, en kruipt weg onder een deken.”

De politie vond in de woning van de Haagse muziekleraar ook een schrift over andere seksdates. De officier van justitie baseert op dat schrift haar vermoeden dat de Hagenaar meer slachtoffers heeft gemaakt. Volgens de verdachte stonden er in het schrift alleen teksten bedoeld voor een theaterstuk.

Uitspraak over twee weken.