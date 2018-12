Muziekliefhebber Richard uit Leidschendam wint 3.450 euro

Bij het spel Veronica 7-Knaller moeten luisteraars zeven ultrakorte muziekfragmenten raden. Al een week lang werden ze uitgezonden, maar nog niemand had de goede antwoorden. Tot gisteren. Richard wist in een mum van tijd ‘The Power Of Love’ van Huey Lewis And The News, ‘Makes Me Wonder’ van Maroon 5, ‘Brown Sugar’ van The Rolling Stones, ‘Valerie’ van Amy Winehouse, ‘A View To A Kill’ van Duran Duran, ‘Human’ van Rag’n’Bone Man en ‘All I Wanna Do’ van Sheryl Crowe te noemen.