Muzikale reis van Hongarije naar Den Haag

Het zal u vaker gevraagd zijn, maar waar voelt u zich het meeste thuis?

,,Ik ga toch zeker niet kiezen tussen mijn vader en mijn moeder? Mijn band is met beide landen even sterk. Maar in Hongarije kennen ze me vooral denk ik van het Eurovisie Songfestival, waar ik als tekstschrijver bij een winnend liedje was betrokken. Terwijl hier in Den Haag de mensen mij zullen kennen als zangeres. Ik heb hier in het Paard Café gestaan. En onlangs nog in het Korzo Theater.‘’



Maar als u zingt, dan doet u dat in het... Engels!

,,Engels is nu eenmaal de taal en de klankkleur waarin popliedjes vaak het beste gedijen. Bij mij wel in elk geval. De video bij mijn nieuwe EP - In Our Nature - is opgenomen in Londen.‘’



Op neutraal terrein dus.

,,Ja, dat mag je zo zeggen. Hoewel: van Londen herken je weinig. De video speelt zich in een denkbeeldige wereld af. En in Londen zitten toevallig filmmakers die ik ken en in wie ik het volste vertrouwen heb.‘’



Uw muziek klinkt niet heel uitbundig, eerder stemmig.

,,Er wordt bij een concert van mij niet op de tafels gedanst, als je dat bedoelt. Ik wil samen met het publiek een reis maken, zo voel ik dat. Het gaat mij om de verbinding. In dit geval om de verbinding tussen mens en natuur en tussen mensen onderling. Ik probeer een locatie ook altijd zo te kiezen en eventueel uit te lichten dat de mensen niet alleen mij kunnen zien, maar dat ik ook andersom de mensen kan zien. Tot op de achterste rij aan toe.‘’



