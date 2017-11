Muzikant Hans Vermeulen (70) overleden

Collega-muzikant Rudy van den Berg (alias Rudy Bennett) van de band Motion is verslagen: ,,Voel me verdrietig. Hans Vermeulen overleden.'' Radiomaker Erik de Zwart reageert via Twitter op de dood van Vermeulen: ,,Lees net op Facebook dat Hans Vermeulen is overleden. Wow! Wat een held.''

Vermeulen was lid van de band Sandy Coast, die met nummers als 'I see your face again' en 'Just a friend' een aantal hits had. In de jaren negentig emigreerde de muzikant naar Thailand. Een aantal jaar later bracht hij een album uit met Nederlandstalige hits, waarvan 'Een kus en een knuffel' een bescheiden hitje werd.