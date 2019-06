Muzikant Jip (20): ‘Als je mijn teennagel zou zijn dan zou ik je nooit afknippen'

Swim hoopt op veel meer deelnemers: ‘Den Haag, dit kan beter en dit moet beter!’

8:31 Deze oproep doet de organisatie van Swim to Fight Cancer aan de inwoners van de stad. Het zwemevenement, gepland op 14 september, moet geld in het laatje brengen voor kankeronderzoek. Tot nu hebben zich 78 deelnemers aangemeld, tijdens een eerdere persmoment gaf de organisatie aan te hopen op duizend. ,,We streven nu in elk geval naar een aantal van 350 zwemmers. Dan hebben we een mooie groep mensen’’, zegt Marlies van der Kolk van de organisatie.