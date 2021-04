Muzikanten reageren massaal op de dood van de Haagse drummer Oscar Kraal

Kraal kan bogen op een lange en veelzijdige muzikale carrière. Zo speelde hij bij Candy Dulfers Funky Stuff, waarmee hij tournees over de hele wereld maakte. In Den Haag had hij zijn eigen band Seven. Daarna speelde hij bij Anouk, The Dutch Eagles en Niels Geusebroek. Verder was hij actief in de band van de Belgische singer-songwriter Milow en vaste drummer van Van Dik Hout.

‘Oscar zijn drummen, zijn persoonlijkheid en vriendschap dragen we voor altijd met ons mee in ons hart', schrijft Van Dik Hout in de verklaring waarmee de band het nieuws van zijn overlijden bekendmaakt. Hierop kwamen tal van steunbetuigingen uit de muziekwereld. Collega’s roemen zijn talent, humor en passie.

Candy Dulfer

‘Oscar Kraal is niet meer, maar zijn fills, loeistrakke beat, zijn keiharde lach, zijn grote hart, en zijn lieve kids en alle herinneringen hebben we nog', schrijft Candy Dulfer op Facebook. Zijn oude maatje Seb van den Berg van de bands Seven en De Kraaien: ‘Het was een grote eer om samen met jou zulke mooie muziek te hebben mogen maken’.

‘Alsof de tijden niet gek genoeg zijn geweest, is de wereld gisteren ook nog een ongelofelijke muzikant verloren', aldus Milow. ‘Os, dank je voor de ongelofelijke reis met jou, wat een tocht!’

Sven Figee is ruim 30 jaar lang goed bevriend geweest met Oscar Kraal. Op social media haalt de hammond-organist herinneringen op aan de laatste keer dat Oscar zijn studio bezocht om te drummen. Dat was vier weken geleden. ‘Heb veel van je geleerd en ben dankbaar dat je m’n vriend bent geweest', aldus Sven Figee. ‘Het is fucking oneerlijk. En ik wou dat je nog lang bij ons had kunnen blijven’.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.