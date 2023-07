Mysterie: Dit is waarom Jantje champignons in zijn mandje heeft

met video ‘Rutte moet weg als premier’ vinden lezers na val van wéér een kabinet: ‘Hij is glad als een paling’

De glans van het premierschap is er af voor Mark Rutte, dat is duidelijk. Op een poll op deze site over een mogelijke terugkeer van Mark Rutte als premier van Nederland wordt massaal gestemd: al meer dan 21.000 lezers lieten hun mening horen. Liefst driekwart van hen ziet een terugkeer van de VVD-leider niet zitten.