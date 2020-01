Mysterie in Scheveningen: wie sleepte er met een grote kluis door de badplaats? En waarom met stropdassen?

Drie mannen overvallen woning aan Dwingelos­traat: ‘Verdachten niet zelf benaderen’

19:04 Een woning aan de Dwingelostraat in Den Haag is aan het eind van de middag overvallen. De politie is op zoek naar drie verdachten, die na de overval zijn weggevlucht, maar roept op om de mannen niet zelf te benaderen.