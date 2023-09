Mysterie: Is het Oh, Oh, Den Haag of O, o, Den Haag?

Bezoekers van Maurits­huis zijn dankzij virtual reality bij Napoleons intocht in Berlijn

De intocht in Berlijn in 1806 van de troepen van Napoleon is binnenkort opnieuw mee te maken in het Mauritshuis. Het Haagse museum toont een ‘virtual reality-experience’ van de gebeurtenis, gezien vanaf de Brandenburger Tor in de Duitse hoofdstad.