Mysterie onthuld: Hier komt de 'breikleding' van Haagse Jantje vandaan

Van de ene op de andere dag had het bekende beeld bij de Hofvijver in Den Haag een groen-geel gebreide outfit aan. Zelfs zijn mandje en de veer op zijn hoed waren volledig met wol ingepakt. Menigeen vroeg zich af: Wie heeft dit gedaan? En waarom? ,,Het is een stunt, een teaser van de voorstelling die ik vanaf vandaag op De Parade geef’’, verklaart kunstenaar Teun Wolters het mysterie. ,,Daarin breek ik alle regels van De Parade en de sociale normen en waarden.’’ Zo steekt hij in een tent een sigaret op, terwijl dat niet mag. Klinkt misschien heftig, maar dat is juist niet zijn idee. ,,Ik doe het op een lieve, zelfs kneuterige manier.’’ En op die manier wilde hij ook zijn stunt uithalen. Een regel verbreken, maar niet op zo’n manier dat mensen het aanstootgevend zouden vinden en er afstand van zouden nemen. Volgens artikel 2:42 Plakken en kladden van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag is het verboden om iets aan te brengen aan een ‘gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf de weg zichtbaar is’. En dat is Haags Jantje wel. ,,Maar als zeven dames anderhalve maand breien en dat werk zelf aanbrengen is dat toch eerder lief dan aanstootgevend?’’

Breipraten

De zeven breiende dames kwam Wolters op het spoor via een landelijke breiwebsite. Hij benaderde een aantal handwerkclubjes, maar de meeste waren of inmiddels opgeheven of hadden geen zin. Behalve de vrouwen van Breipraten, een clubje dat zo nu en dan samenkomt in Lolapalooza in de Weimarstraat. ,,Op een woensdagavond kwam ik daar en vertelde mijn idee.'' Dat was toen nog enkel een beeld in Den Haag met breigerei bekleden. ,,Ze gingen er meteen mee aan de haal, riepen verscheidene beelden in Den Haag. En toen Haagse Jantje werd geopperd, zongen ze gelijk in volle borst zijn liedje.’’