Mysterieus briefje over ‘duivels feest’ schrikt Halloweenliefhebbers niet af: ‘Weet je wat je viert’

In een van de Wassenaarse voortuinen staat een stellage van opblaasaliens. In aanloop naar het Halloweenfeest komend weekend kunnen kinderen daar hun kleurplaat inleveren. Mooie prijzen kan je winnen. Tussen de kunstwerkjes vindt organisator Sjaak Krosse ineens een kaart. ‘Weten jullie wel wat je op 31 oktober viert?’, vraagt de anonieme afzender zich af. ,,Dat ging over dat het een duivels feest is. Het is niet prettig als je dat anoniem in de bus krijgt. Als je in discussie wil, bel dan even aan”, zegt Krosse.