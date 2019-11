Mysterieuze asbestplaat gevonden: linkervleugel oude Amerikaanse ambassade afgesloten

Het is een raadsel hoe de asbesthoudende plaat in de technische ruimte op de begane grond terecht is gekomen. In 2018 is nog een asbestinventarisatie gedaan. Toen stond het ding er nog niet. Dat schrijft waarnemend burgemeester Johan Remkes in een brief aan de Haagse gemeenteraad. Wel is duidelijk dat iemand het uit een kast in de kamer moet hebben geschroefd.