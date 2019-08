N44 bij Wassenaar drie weekenden dicht door werkzaamheden

Den Haag in trek bij studenten: ‘Een stad met heel veel eilandjes’

12:02 Den Haag wordt overspoeld door studenten. De hogeschool dijt langzaam uit, de campus van het LUC barst uit z'n voegen en de KABK trekt artiesten in spe van over de hele wereld. Studenten met grote dromen, waaraan ze werken op hun eigen eilanden. ,,Den Haag is een gesegregeerde stad, dat zie je ook terug op de campus.”