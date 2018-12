Na 10 jaar nog altijd die vraagtekens bij dood van broertje Michiel

Michiel kwam in de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 december 2008 niet thuis na een avond stappen. Telefoontjes naar ziekenhuizen en de politie leverden niets op. Niemand wist waar de 20-jarige knul was. Tot Michiels ouders onderweg door rechercheurs werden gestopt en gevraagd naar huis te gaan. ,,Dan weet je dat het foute boel is." Thuis kregen ze te horen dat Michiel die ochtend vroeg gevonden was in een garagebox in Leidschendam, waar brand was ontstaan. Hij was door verstikking om het leven gekomen.