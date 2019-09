Na 85 walgelijke brieven en zakjes poep in seniorenflat nog geen spoor van de dader

Vragen over vermoorde grootou­ders, maar Joodse familie krijgt geen antwoord van NS

8:07 Peter Gobets vroeg de NS geen geld. Hij wilde slechts informatie over het vervoer van zijn overgrootouders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zij werden vanuit een Haags verzorgingshuis mede door de NS via Westerbork afgevoerd en in het Poolse vernietigingskamp Sobibór vermoord. Maar de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS gaf hem nul op het rekest.